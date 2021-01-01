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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yeni yılın ilk gününde meydanlar ve yollar boş kaldı

Yeni yılın ilk gününde meydanlar ve yollar boş kaldı

eminönü meydanından görüntü

Eminönü Meydanı Yılbaşı Kalaba Mısır Yeni Yıl 

-kapalı mısır çarşının girişinden görüntü
-alt çarşıdan görüntü
-e-5ten görüntüler
-detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılın ilk gününde Eminönü Meydanı ve E-5 Karayolu boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Eminönü ve E-5 Karayolu boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün 21.00'de başladı ve Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Yeni yılın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar ve meydanlar boş kaldı. Dün akşam mesai çıkışında meydanlarda, yollarda ve duraklardaki yoğunluktan eser kalmadığı görüldü.
Eminönü Meydan’ında boş kalan meydanlardan birisi oldu. Kısıtlama kapsamında açılmasına müsaade edilen iş yeri sahipleri, yavaş yavaş kepenk açmaya başladı.
Normalde insan kalabalığının oldukça yoğun olduğu meydanda kısıtlamadan dolayı sessizlik hakim oldu
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