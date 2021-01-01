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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yeni yılın ilk gününde Gaziantep sokaklarında tarihi sessizlik

Yeni yılın ilk gününde Gaziantep sokaklarında tarihi sessizlik

kale çevresi

Alışveriş Yılbaşı Gesi Yeni Yıl 

-Karagöz Caddesi
-İstasyon Caddesi
-Gaziler Caddesi
-15 Temmuz Demokrasi Meydanı
-Mütercim Asım Caddesi'nden detay görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Korona virüs nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te yeni yılın ilk günü normal zamanda yoğunluk yaşanan pek çok cadde ve sokak ile meydan sessizliğe büründü. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yılbaşını da kapsayacak şekilde Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahında Gaziantep'te sembol noktalar boş kaldı. Kentte, normal zamanlarda aşırı yoğunluk yaşanan sokak, cadde ve meydanlardaki bomboş kaldı, yeni yılın ilk günü kaydedilen tarihi sessizlik dikkat çekti. Gaziantep'te, kısıtlamanın başlamasının ardından özellikle kale çevresi, Karagöz Caddesi, İstasyon Caddesi, Gaziler Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Mütercim Asım Caddesi gibi gün içerisinde yoğunluğuyla dikkat çeken pek çok meydan ve cadde boş kaldı. Günün hemen hemen her saatinde insan yoğunluğunun yaşandığı ve alışveriş tutkunlarının uğrak noktası olan yerlerde, 2021 yılının ilk günü tarihi sessizlik hakim oldu.
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