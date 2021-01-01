Yeni yılın ilk gecesinde sokaklar boş kaldı



- Başkent’te 2021’in ilk saatlerinde boş sokaklar havadan görüntülendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele Türkiye’de de devam ediyor. Bu kapsamda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yılbaşında da devam etti. Tedbirler kapsamında kutlamalara izin verilmezken Ulus ve Keçiören’de boş sokaklar havadan görüntülendi.



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