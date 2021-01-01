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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yeni yılın ilk gecesinde sokaklar boş kaldı

Yeni yılın ilk gecesinde sokaklar boş kaldı

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

( ANKARA -ÖZEL-DRONE) ANKARA

Yılbaşı 


- Başkent’te 2021’in ilk saatlerinde boş sokaklar havadan görüntülendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele Türkiye’de de devam ediyor. Bu kapsamda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yılbaşında da devam etti. Tedbirler kapsamında kutlamalara izin verilmezken Ulus ve Keçiören’de boş sokaklar havadan görüntülendi.
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