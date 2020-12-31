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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yeni yılda piyasaya süreceklerdi, yakalandılar

Yeni yılda piyasaya süreceklerdi, yakalandılar

zanlıların adliyeye sevki

( MUĞLA ) MUĞLA

Uyuşturucu Ev Hapsi Uyuşturucu Madde Yılbaşı Yurt Dışı 


- Muğla’nın Marmaris ilçesinde yılbaşında piyasaya süreceği düşünülen uyuşturucu madde satıcılarına Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan şahıslar Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile hakim karşısına çıkarken, 2 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Şahısların bulunduğu araç kovalama sonucu yakalanmıştı. Yapılan aramalarda araçta 1 kilo 30 gram Esrar ve kokain ele geçirilmişti. Emniyetteki sorguları biten şüpheli şahıslar Marmaris Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.H.G.(76) yurt dışı çıkış yasağı tedbiri ile serbest kalırken, İ.A. (36) ev hapsi, FG.(41) ve K.A.(46) isimli şahıslar ise tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
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