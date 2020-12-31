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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yeni yıla saatler kala Kocaeli sokakları sessizliğe büründü

Yeni yıla saatler kala Kocaeli sokakları sessizliğe büründü

drone görüntüsü

( KOCAELİ -DRONE) KOCAELİ

Yılbaşı Irak 


- Yeni yıla saatler kala başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Kocaeli'nde caddeler sessizliğe büründü. Özellikle gündüz saatlerinde yaşanan yoğunluk, 21.00 itibariyle yerini sessizliğe bıraktı. Kocaeli'nde boş sokaklar havadan görüntülendi. Kentin en işlek caddelerinin boş görüntüsü dikkat çekti. Korona virüs önlemleri kapsamında alınan yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle caddeler, sadece izinli olanlara kaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin kritik noktalarında görev aldı.
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