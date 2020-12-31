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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yeni yıla işlerinin başında girecekler

Yeni yıla işlerinin başında girecekler

drone görüntüsü

Sosyal Medya Yılbaşı Oyunculuk Sokağa Çıkma Yasağı Fırıncılar 

-Tredaş çalışanları
-Ev ortamından detaylar
-Yılbaşı hazırlıklarından detaylar
-Şehir hastanesi
-Emniyet ve jandarmadan detaylar
-Sağlık çalışanından detaylar
-Tredaşın saha çalışmalarından detaylar

( TEKİRDAĞ -DRONE)- "Sevgisini Yarım Bırakanların Hikayesi" konulu video büyük beğeni topladı TEKİRDAĞ

- Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), pandemi döneminde enerji çalışanlarının da içinde olduğu, zorlu şartlardaki çalışmalara yer vererek, "Sevgisini Yarım Bırakanların Hikayesi" konulu video çalışması büyük beğeni topladı.Senaryo, yapım ve oyunculuk süreçlerini kendi iç kaynaklarıyla sağlayan TREDAŞ, gerek ev görüntülerinde gerekse saha çalışmalarında şirket çalışanları ve ailelerine yer verdi. Video ile pandemi döneminde enerjinin ve enerji çalışanlarının zorlu yolculuğuna vurgu yapmak isteyen TREDAŞ, filmin mottosunu "Evde Sevdiklerimizle Kalalım Diye, Sevgisini Yarım Bırakanların Hikayesi" olarak belirledi.Video içeriğinde, yılbaşında sokağa çıkma yasağında evde mutlu bir aile, çocukları ile oynayıp zaman geçirirken, diğer tarafta bir TREDAŞ saha çalışanının, evde çocuğundan ayrılarak vardiyasına gitmek durumunda kaldığı ve zorlu koşullarda azimle çalışma görüntüleri yer alıyor.Sağlıkçılar ve emniyet personeli unutulmadıVideo sonunda, enerji çalışanlarının yanı sıra hayatın devamı için vatandaşlara hizmet eden sektörlere de teşekkür edildi. Sağlıkçılar, polisler, kuryeler ve fırıncılar gibi pandemi döneminde de vatandaşların yanında olan sektör çalışanları da gösterildi.Video, TREDAŞ’ın toplam dört resmi sosyal medya hesabında paylaşılırken, daha ilk gününde on binlerce beğeniye ulaştı.
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