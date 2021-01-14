Yeni yıla bank üstünde yatarak girmişti... Polis ekipleri sahip çıktı

-KADININ GAZETECİLERLE KONUŞMASI

-POLİSLERİN KADINA YARDIM ETMESİ

-KADININ İKRAM EDİLEN YEMEKLERİ YEMESİ

-DETAYLAR



( BURSA )- Sağanak yağıştan korunmak için otobüs durağına sığınan kadına polis ekipleri sahip çıktı- Bursa'da yılbaşına sokakta giren Ayşegül gazetecilere içini döktü BURSA



- Bursa'da yılbaşı gecesini bir parkın bankında uyuyarak karşılayan Ayşegül Dışbudak, bu seferde yağan sağanak yağmurun altında sığındığı otobüs durağında görüntülendi. Dışbudak'a polis ekipleri sahip çıktı. Soğuk ve yağmurlu havada ayağındaki terlikler ve üzerindeki battaniye ile görüntülenen 30 yaşındaki kadının gazetecilerle yaptığı sohbeti ise yürekleri burktu. Kendisine ikram edilen yiyecekleri geri çevirmeyen genç kadının zorlu hayat mücadelesi ve umut dolu mesajları etrafındaki herkese duygu dolu anlar yaşattı. Öte yandan, Dışbudak'a polis ekipleri sahip çıktı.



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