Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Yeni aldığı aracını sahur için ekmek almaya gittiğinde saniyeler içinde böyle çaldılar

Yeni aldığı aracını sahur için ekmek almaya gittiğinde saniyeler içinde böyle çaldılar

Güvenlik kamera görüntüsü

Çamlıca Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Taş Fırın 

-hırsızlık anı
-Röportaj
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Ataşehir'de yeni aldığı aracıyla sahur için ekmek almaya giden şahsın aracını saniyeler içinde çaldılar. O anları iş yerinin güvenlik kamerası anbean böyle kaydetti.
Olay Yeniçamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeni aldığı 34 BNS 635 plakalı otomobili ile sahur için ekmek almaya giden Yunus Emre Aktaş arıcını fırının önünde çalışır halde bıraktı. Aktaş fırın içinde sahur için ekmek alırken yoldan geçen bir kişi çalışır halde duran otomobili çalarak hızla kaçtı. O esnada kayıtta olan güvenlik kameraları tarafından olay anı saniye saniye kaydedildi. "Aracı yeni almıştık üzgünüz" Ekmek almak için babasının fırına gittiğini belirten Yunus Aktaş, ”Araç babamın aracıydı ekmek almak için fırına gitmiş. O esnada maskeli bir vatandaş araca binerek kaçarak gidiyor. Aracı yeni almıştık. Bir ay olmuştu. İnşallah bulunur, bizim canımız yandı başkasının yanmasın” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Çamlıca Camii TaçlandırıldıÇamlıca Camii Taçlandırıldı
Aranan FETÖcü Para Dolu Valizle YakalandıAranan FETÖcü Para Dolu Valizle Yakalandı
Çamlıca Camisinin İnşaatı Devam EdiyorÇamlıca Camisinin İnşaatı Devam Ediyor
Dev Kubbenin Üzeri KapandıDev Kubbenin Üzeri Kapandı
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement