Yemek siparişi getiren kuryenin motorunu böyle çaldılar

-Olay yerinden görüntü

-Kurye röportaj



( KONYA ) KONYA



- Konya’da yemek siparişi getiren kuryenin motorunun çalınması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, merkez Karatay ilçesi Balçelebi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yemek siparişi getiren Furkan Yüce, motosikletini bırakarak paketleri teslim etmek için apartmana girdi. O sırada arkasından gelen kimliği belirsiz 1 kişi motosiklete düz kontak yapıp çalıştırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Siparişi teslim ettikten sonra apartmandan çıkan Furkan Yüce motosikletinin yerinde olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin motosikleti çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yemek siparişi getiren kuryenin apartmana girdikten sonra arkasından gelen şüphelinin motosiklete düz kontak yapıp olay yerinden uzaklaşması yer alıyor. Kurye Furkan Yüce, yemek siparişi bırakmak için apartmana girdiğini belirterek, "Paketi teslim ettim, geldiğimde motosikletim çalınmıştı. Daha sonra sağa sola baktım, motoru göremeyince panikledim. Daha sonra da iş yerindeki ustaya haber verdim. Hemen geldiler ama motosikletim aşağıda yoktu" dedi.





loading...