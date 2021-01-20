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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yaylada mahsur kalan 2 bin küçük baş hayvan ve 4 çoban kurtarıldı

Yaylada mahsur kalan 2 bin küçük baş hayvan ve 4 çoban kurtarıldı

Çobanların çektiği koyun görüntüsü

Mahsur Kaldı Belediye Başkanı Yardım Talebi Kar Yağışı Hayvan 

-Çobanın kurtarıldıklarını söylemesi

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 bine yakın koyun ve 4 çoban belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Pınarbaşı ilçesine bağlı Kayaaltı yaylasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan çobanlar Pınarbaşı Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu. Belediye ekiplerinin greyder ve kepçelerle yaptığı çalışmalar sonrasında koyunlar ve çobanlar kurtarıldı. Açılan yol sonrasında çobanlar ve koyunlar sağ salim Çamurlu yaylasına ulaştırıldı Uzun uğraşlar sonrasında kurtarılan çobanlar, "Bölgede kar yağışının yoğun olması sebebiyle dağda hayvanlarımızla mahsur kaldık. Bizde Pınarbaşı Belediyesinden bizi kurtarmaları için yardım istedik. hemen kurtarma ekipleri gelerek kepçelerle yolları açıp bizi bulunduğumuz yerden kurtardı. Biz buradan başta belediye başkanımız Menduh Uzunluoğlu olmak üzere araç ve sevk amirliği ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi donmaktan kurtardılar. Allah hepsinden razı olsun diye konuştu.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'da, yaptığı açıklamasında, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir çok köy yolumuz ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerimiz ise 7-24 çalışarak kapalı olan ve yaklaşık 25 kilometreyi bulan köy ve mahalle yollarımızı yeniden ulaşıma açtı. Bu arada da Kayaaltı yaylasında mahsur kalan 4 çoban ile 2 bine yakın küçükbaş hayvanda belediyemiz araç ve sevk amirliği ekiplerince yoğun bir çalışmanın sonucunda kurtarıldı. Hem çobanlarımız hem de küçükbaş hayvanlarımızın vukuatsız bir şekilde Çamurlu yaylasına getirilmeleri sağlandı. Ben ekiplerimizi gayretli çalışmalarından ötürü kutluyorum" dedi.
(AÖ-
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