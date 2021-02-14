Yaylada aç kalan kurtların yemek arayışı kamerada

-Yaylada kameraya yansıyan kurtlar



( SAKARYA )- Yaylada aç kalan kurtlar güvenlik kamerasına yansıdı SAKARYA



- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan ve yaklaşık bin 543 metre yüksekliğe sahip olan Keremali Yaylası'nda aç kaldıkları için yemek arayışına geçen kurtlar güvenlik kamerasına yansıdı. Akyazı ilçesinde bulunan Keremali Dağı, Köroğlu Dağları'nın batıda bölümünü oluşturan, Sakarya ilinin en yüksek dağları arasında yer almakta. Yaklaşık bin 543 metre yüksekliğindeki dağ Hendek ilçesinin güneyi, Akyazı'nın doğusunda bulunuyor. Yoğun kar yağışı sonrasında, kar ile kaplanan bölgede yemek arayışına geçen kurtlar mahalleye kurulan güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; çevrede yiyecek arayarak ilerleyen sürünün daha sonrasında uzaklaşması yer alıyor.



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