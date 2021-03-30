Yaya geçitlerinde farkındalık için kırmızı çizgi dönemi başladı

-kaymakam görüntüsü

-Trafik işareti boyama görüntüsü

-vatandaşların görüntüsü

-trafik sürücüleri ile başkanın görüntüsü

-röportaj



( İSTANBUL )- Çekmeköy’de trafikte öncelik yayaların farkındalığına destek İSTANBUL



- İçişleri Bakanlığı trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik farkındalık çalışmasına Çekmeköy Belediyesi’de kırmızı çizgi uygulamasına destek verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından trafik işaretlerinin olmadığı yerlerde yayaların üstünlüğüne dikkat çekmek için hazırlanan farkındalık uygulamasına Çekmeköy Belediyesi de katıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, İlçe Emniyet Müdürü ve Garnizon Komutanı katıldı.

Madenler metro istasyonu karşısında bulunan yaya geçidini kırmızıya boyadılar. Yapılan etkinlik sonrasında Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve Kaymakam Adem Arslan trafik sürücülerine farkındalığı anlatmak amacıyla kırmızı düdük ve broşür dağıttı.

Farkındalık ile ilgili İlçe Kaymakamı Adem Arslan, ”Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda 2019 yılından bu yana yaya yollarında öncelik yayanın diye başlatılan kampanya çerçevesinde bugün trafik ışıklarının olmadığı yaya geçitlerimize farkındalık oluşturmak amacıyla kırmızıya boyuyoruz. Bugün Çekmeköy’de 12 yaya geçidini kırmızı şekilde boyadık. Biz de biraz önce belediye başkanımızla birlikte ilçe emniyet müdürümüz, jandarma komutanımızla beraber farkındalık amacıyla bulunduğumuz noktada kırmızı çizgimizi çektik. Birazdan da kırmızı düdüklerimizi ve broşürlerimizi vatandaşlarımıza dağıtarak bilgilendirme çalışması yapacağız” dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ”Öncelikle can diyerek yola çıkmış İçişleri Bakanlığımız böyle bir kampanya başlattı. Bu kampanya çerçevesinde de bugün trafik ışığının olmadığı her noktada yayalara öncelik vermek Adına böyle bir boyama kampanyası yapıldı. Biz de bugün sayın kaymakamımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, başkan yardımcımız kardeşimizle beraber burada bu meydanda böyle bir çalışmayı başlatmış olduk. İnanıyorum ki İnşallah burası daha çok dikkat edilecek özellikle araçlarımız yaya geçitlerinde. Bu da bir farkındalık, bu farkındalığı ön ayak olduğu için Sayın Bakanımızın şahsında bütün bu işe katılan bugün bu kampanyaya katılan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.





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