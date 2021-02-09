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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Yavru köpeğin otomobilin altında kaldığı anlar kamerada

Yavru köpeğin otomobilin altında kaldığı anlar kamerada

Köpeğin sokakta gezmesi

Yavru Köpek Köpek Bild Kamera Güvenlik Kamerası 

-Otomobilin köpeği ezmesi

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Üsküdar’da bir otomobil sürücüsü, evin bahçesinden çıkıp sokakta oynayan yavru köpeği fark edemeyerek ezdi. Yavru köpeğin ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Üsküdar Burhaniye Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Bir evin bahçesinde bulunan tasmalı yavru köpek oynamak için sokağa çıktı. O sırada yoldan geçen bir otomobil sürücüsü sokak üzerinde yürüyen yavru köpeği fark edemeyerek üzerinden geçti. Otomobil sürücü daha sonra yavaşça olay yerinden uzaklaştı. Otomobilin, köpeğin üzerinden geçtiğini gören çevredekiler durumu köpeğin sahiplerine bildirdi. Yavru köpeğin otomobilin altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yavru köpek sokakta yürüyor. Yolda ilerleyen bir otomobil köpeğin üzerinden geçiyor ardından oradan uzaklaşıyor. (HA-
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