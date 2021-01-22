Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan 2’nci şahıs da yakalandı

- Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan 2’nci şahıs da yakalandı

arşiv

( ANTALYA ) ANTALYA

Yunus Timleri Akalan Güvenlik Kamerası Cami Tuvaleti Cinayet 


- Antalya’nın Kepez ilçesinde 3 gün önce yalnız yaşadığı evinde öldürülen Şadiye Öztürk'ün polis tarafından aranan 2’nci cinayet şüphelisi S.D., yakalandı. Sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen cinayet şüphelileri H.K ile S.D., sorguya alındı. Olay, Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan 85 yaşındaki Şadiye Öztürk, evinin salonunda ölü bulundu. Salon duvarlarındaki kandan olayın cinayet olabileceğini düşünen polis, konu ile ilgili çalışma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Evin karşısında bulunan bir caminin güvenlik kamerası görüntülerinde iki şüpheli teşhis edildi. Teşhis edilen şüphelilerden H.K.'nın Hüseyin Alanyalı Camii tarafında olduğu ihbarı üzerine adrese giden yunus timleri, zanlıyı cami tuvaletinde yakaladı. Gözaltına alınan H.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, olaydan 3 gün sonra cinayetin diğer şüphelisi S.D.'nin de Kepez ilçesinde olduğu bilgisi alındı. Ş.D.’nin bulunduğu mahallede operasyon düzenleyen ekipler, S.D.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen S.D., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı