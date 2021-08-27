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Yaşlı kadının çekicinin altında kaldığı anlar kamerada
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Yaşlı kadının çekicinin altında kaldığı anlar kamerada

Yaşlı kadının çekicinin altında kaldığı anlar kamerada

Kadının aracın altında kalma anı

Yaşlı Kadın Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Osmanpaşa 

-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da yaşlı kadının çekicinin altında kalma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülülerde, aracın geri geri gelerek yaşlı kadını altına aldığı görülüyor. Gaziosmanpaşa Fevziçakmak Mahallesi 795 Sokak üzerinde bulunan bir sitenin üzerinde araç bulunan çekicinin geri manevra yaptığı esnada orada bulunan yaşlı kadına çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan kadın vatandaşların yardımıyla araç altından çıkartılarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaşlı kadının çekicinin altında kalma anı görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülülerde, aracın geri geri gelerek yaşlı kadını altına aldığı görülüyor.
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