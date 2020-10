Yaşlı kadının bayram coşkusuna yağmur da engel olmadı

-TÖREN ÖNCESİ DETAY

( MANİSA )- Manisa’da Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl kutlamaları yağmurun başlaması nedeniyle yarıda kaldı- Yağmura rağmen yaşlı bir kadın, mehter takımının marşlarına eşlik ederek cumhuriyet coşkusunu yaşadı MANİSA



- Manisa’da Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl kutlamaları sırasında yağmurun başlaması nedeniyle program yarıda kaldı. Yağmura rağmen mehter takımının marşlarına eşlik eden İlkcan Türek isimli kadın ise, “Bu vatanın değerini, Atatürk’ün, herkesin değerini bilmek lazım. Kolay kurulmadı. Ölünceye kadar da biz taşıyacağız” dedi.

Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı dolayısıyla Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi.

Kutlama programı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in valilik önünde kurulan platformda tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Tebriklerin kabulünün ardından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı önündeki törende saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Vali Karadeniz, “Cumhuriyetin ilanı her türlü imkansızlıklar içinde varını yoğunu Kurtuluş Savaşı için feda eden kahraman milletimiz için verilmiş bir ödüldür. Milletimiz bu ödülü fazlasıyla hak etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen bağımsızlık mücadelesinde üstün bir fedakârlık gösteren milletimizin ülke yönetiminde söz sahibi olması en doğal hakkıydı. İşte cumhuriyet idaresi bu hakkın sahibine verilmesidir. Aradan geçen 97 yıl cumhuriyetimizin ve devletimizin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamıştır. Hem sanayi alanında hem tarım ve hizmet sektörlerinde önemli gelişmeler olmuştur. Bu süre içinde devletimizin verdiği kamu hizmetlerinde de nitelik ve nicelik yönünden çok hızlı yol alınmıştır. 97 yıllık hızlı gelişme sağlanmasının temel lokomotifi cumhuriyettir” dedi.

Yağmur programı iptal ettirdiVali Karadeniz’in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak tarafından okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından başlayan yağmur nedeniyle programın geri kalan kısmı Vali Karadeniz tarafından öğrencilerin ıslanmaması için iptal edildi. Öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterileri iptal olurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı yağmur altında marşlarını çalmaya devam etti. O sırada 75 yaşındaki İlkcan Türek isimli kadın da mehter takımının yanına gelerek yağmur altında marşlara eşlik etti. Türek, “İnsanlarımız, askerlerimiz, ecdadımız, yurdumuz, milletimiz, şehirlisi, köylüsü herkes savaştı, kanıyla canıyla bu vatanı bizlere emanet etti. Cumhuriyeti biz ölünceye kadar muhafaza edip, çocuklarımıza, gençlerimize hibe edip, onlara aktaracağız. Maalesef her gençte bu sevgi, bu coşku ve bu alakayı pek fazla görmüyorum. Biz çocukken ailelerimizle birlikte her sene bayrama giderdik. Biz öyle yetiştik. Hala ben dayanamıyorum. O coşku, o heyecan var. Ben ağlıyorum. Bu vatanın değerini, Atatürk’ün, herkesin değerini bilmek lazım. Kolay kurulmadı. Ölünceye kadar da biz taşıyacağız” dedi.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, muhalefet partilerinin il başkanları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, daire müdürleri, şehit aileleri, gaziler, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.





