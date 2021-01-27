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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşlı adamın bayrak hassasiyeti

Yaşlı adamın bayrak hassasiyeti

güvenlik kamerası görüntüsü

( YOZGAT ) - YOZGAT

Kamera Güvenlik Kamerası Yaşlı Adam Hassasiyet Aydınlatma Direği 


- Yozgat’ta aydınlatma direğinde asılı Türk bayrağının katlanmış olduğunu gören yaşlı bir vatandaşın bayrağı şemsiyesi ile düzeltmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yozgat’ta Karatepe Mahallesi Fuar Caddesi’nde kaldırımda yürüyen yaşlı bir vatandaş, Yozgat Valiliği önündeki aydınlatma direğinde asılı olan ve katlanmış haldeki Türk bayrağını fark etti. Yaşlı adam bayrağı bir süre şemsiyesi ile düzeltmeye çalıştı bunda başarılı olamayınca çevredekilerden yardım istedi. Başka bir vatandaşın yardımıyla katlanan bayrak düzeltilince yaşlı adam da yoluna devam etti. Yaşlı adamın Türk Bayrağına karşı hassasiyeti de güvenlik kameralarına yansıdı. (BMG-
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