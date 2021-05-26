Yaşlı adam arkasından saldıran şahsı piknik tüpüyle böyle devirdi



- Büyükçekmece'de tartıştığı adama saldıran kişi, adamın başına piknik tüpüyle vurmasıyla yere yığılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü akıllara Düğün Dernek filmindeki tüple dövme sahnesini getirdi. Büyükçekmece'de iddiaya göre alkol alan iki adam arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sonrası şahıslardan biri kaldırımda yürüyen diğer kişiye saldırdı. Saldırıya uğrayan kişiyse yerde gördüğü piknik tüpünü alarak saldıran kişinin kafasına vurdu. Darbelerin etkisiyle saldıran şahıs, yere yığıldı. Tüpü eline alan kişiyse yerdeki adama vurmaya devam etti. Kısa bir süre sonra ayağa kalkan kişi, sendeleyerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken görüntüler akıllara Düğün dernek filminde yer alan tüple dövme sahnesini getirdi. (HK-

