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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yarı çıplak haldeki genç 5. kattan böyle düştü

Yarı çıplak haldeki genç 5. kattan böyle düştü

Güvenlik kamerasına yansıyan düşme anı

Polis Yaşam Mücadelesi Kamera Güvenlik Kamerası 

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-Olayın yaşandığı yerden detaylar

( GAZİANTEP )- Gaziantep’te 5. kattan yarı çıplak düşen gencin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı GAZİANTEP

- Gaziantep’te yarı çıplak halde 5. kattan park halindeki bir aracın üzerine düşen 20 yaşındaki gencin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Amaç Sitesinde yaşayan M.C.K, oturduğu apartmanın 5. katından park halindeki aracın üstüne düştü. Olayın ardından M.C.K, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.C.K’nın düştüğü o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Yaşanan olayın ardından polis genç adamın kazaen mi yoksa atıl mı diye araştırması devam ederken vücudunun birçok yerinde kırk olan M.C.K yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor.
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