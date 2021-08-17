Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Yangın bölgesinden ülkelerine dönen Azeri itfaiyecilere Sürmene'den de bıçak hediyesi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Yangın bölgesinden ülkelerine dönen Azeri itfaiyecilere Sürmene'den de bıçak hediyesi

Yangın bölgesinden ülkelerine dönen Azeri itfaiyecilere Sürmene'den de bıçak hediyesi

Kafilenin Sürmene ilçesindeki görüntüsü

Orman Yangınları Belediye Başkanı Yangın Gesi İtfaiyeciler 

-Azeri Komutan ile belediye başkanının görüntüsü
-Kafilenin görüntüsü
-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Antalya ve Muğla’da çıkan orman yangınları ile mücadele için geçtiğimiz ay Azerbaycan’dan yangın bölgesine gelen Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiyeciler, yangınların söndürülmesinin ardından görevlerini tamamlayarak ülkeleri Azerbaycan'a dönüşe başladılar. Dönüş yolunda Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinin ardından Sürmene ilçesinde de durdurulan kafileye yöreye has Sürmene bıçağı hediye edildi. Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, ilçe geçişinde konvoydaki Azeri komutanın aracını durdurarak ilçelerinin ünlü Bürmene Bıçağı'ndan hediye ederek Türkiye'ye kötü günlerinde destek oldukları için teşekkür etti. Kafile ardından Rize'yi geçerek Sarp Sınır Kapısı'na doğru yol aldı. (ALP-ÖS-Y)
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı