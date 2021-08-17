Yangın bölgesinden ülkelerine dönen Azeri itfaiyecilere Sürmene'den de bıçak hediyesi

-Azeri Komutan ile belediye başkanının görüntüsü

-Kafilenin görüntüsü

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( TRABZON ) TRABZON



- Antalya ve Muğla’da çıkan orman yangınları ile mücadele için geçtiğimiz ay Azerbaycan’dan yangın bölgesine gelen Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiyeciler, yangınların söndürülmesinin ardından görevlerini tamamlayarak ülkeleri Azerbaycan'a dönüşe başladılar. Dönüş yolunda Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinin ardından Sürmene ilçesinde de durdurulan kafileye yöreye has Sürmene bıçağı hediye edildi. Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, ilçe geçişinde konvoydaki Azeri komutanın aracını durdurarak ilçelerinin ünlü Bürmene Bıçağı'ndan hediye ederek Türkiye'ye kötü günlerinde destek oldukları için teşekkür etti. Kafile ardından Rize'yi geçerek Sarp Sınır Kapısı'na doğru yol aldı. (ALP-ÖS-Y)

