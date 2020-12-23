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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yakutiye Belediyesi kar temizliğini aralıksız sürdürüyor

Yakutiye Belediyesi kar temizliğini aralıksız sürdürüyor

Karla mücadele çalışmalarından detay (gece)

Yoğun Mesai Kar Temizliği Karla Mücadele Şehir İçi Kar Yağışı 

- Karla mücadele çalışmalarından detay (gündüz)

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Kar yağışıyla birlikte yoğun mesaiye başlayan Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi ekipleri vardiyalı sisteme geçerek, karla mücadele çalışmalarına hızla başladı.
Yakutiye ilçe sınırları içerisindeki ara arterler ve 44 mahallede karla mücadelesi mesaisine başlayan Fen İşleri Ekipleri vardiyalı sisteme geçerek, üç greyder, üç büyük kepçe, dört eder, on kamyon, iki mini eder ve iki tuzlama aracıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte şantiye ekiplerini vardiyalı sisteme geçirerek karla mücadelede etkin rol almak istediklerini kaydeden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, kar yağışı sonrası şehir içi ulaşımında olumsuzlukları gidermek için tedbir aldıklarını söyledi.

Başkan Uçar, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışarak hem ana arterlerin hem de ara cadde ve sokakların kardan temizlendiğine dikkat çekerek, “kar ve buzlu yolları temizleyerek, halkımızın ulaşımda karşılaşabileceği aksaklıkları önlemeye çalışıyoruz.” dedi.
(ŞG-ÇK-AT-Y)
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