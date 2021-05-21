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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
- Wuhan'da kanalizasyon patladı, yol havaya uçtu: 4 yaralı

- Wuhan'da kanalizasyon patladı, yol havaya uçtu: 4 yaralı

akan trafik, işçilerin çalışması

Kanalizasyon Çalışması Kanalizasyon Kamera Güvenlik Kamerası Patlama Anı 

-kanalizasyondan alev çıktığı an
-patlama anı
-yoldakilerin savrulduğu an

( WUHAN ) WUHAN

- Çin'in Wuhan kentinde işçilerin çalışması sırasında kanalizasyonun patlaması sonucu yol havaya uçtu. Yaşana panik anları güvenlik kamerasına yansırken, 4 kişi yaralandı. Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde kanalizasyon çalışması sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Akan trafiğin ortasında yapılan çalışmalar sırasında kanalizasyondan önce alev çıktı, sonra ortalık savaş alanına döndü. Patlamanın şiddetiyle işçiler ve yayalar etrafa savrulurken, büyük panik yaşandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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