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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
WASHİNGTON - Washington, yeni yıla ışıltılarla girecek

WASHİNGTON - Washington, yeni yıla ışıltılarla girecek

- Beyaz Saray önündeki ışıklandırılan çam ağacının görüntüleri Washington , yeni yıla ışıltılarla girecekWASHİNGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington , Noel ve yeni yıla ışıltılar içinde girmeye hazırlanıyor. Yeni yıl ve Noel geleneğine uygun olarak bu yıl da Beyaz Saray'ın bahçesine dev yılbaşı ağaçları dikildi.

Çam Ağacı Yılbaşı Başkent Yeni Yıl 

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