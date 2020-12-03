WASHİNGTON - Washington, yeni yıla ışıltılarla girecek
- Beyaz Saray önündeki ışıklandırılan çam ağacının görüntüleri Washington , yeni yıla ışıltılarla girecekWASHİNGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington , Noel ve yeni yıla ışıltılar içinde girmeye hazırlanıyor. Yeni yıl ve Noel geleneğine uygun olarak bu yıl da Beyaz Saray'ın bahçesine dev yılbaşı ağaçları dikildi.
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