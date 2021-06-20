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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Vitesi takılan otomobil geri geri gelerek arkasındaki araca böyle vurdu

Vitesi takılan otomobil geri geri gelerek arkasındaki araca böyle vurdu

Kaza anına ilişkin görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 


- Arnavutköy’de vitesi takılı kalan otomobil, geri geri gelerek arkasındaki araca vurdu. Yaşanan ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, dün Arnavutköy’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ana yola çıkacağı noktada dörtlüleri yakılmış şekilde bekleyen otomobil, vitesinin takılı kalması sonucu bir anda geri geri hareket ederek arkasındaki araca vurdu. Kaza sonrası arkadaki aracın sürücüsü aşağıya inerek yaşanan kazayı anlamaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Yaşanan ilginç kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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