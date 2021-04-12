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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Virajı alamayan araç su kanalına böyle uçtu

Virajı alamayan araç su kanalına böyle uçtu

Olay anına ait 2 farklı güvenlik kamerası kaydı

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Su Kanalı Direksiyon 


- Balıkesir'de ara sokaktan ana yola çıkan araç virajı alamayınca su kanalına uçtu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ara sokaktan Beyoğlu Caddesi'ne girmek isteyen araç, yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Ana yola çıkmadan önce duran ve sonra gaza basarak direksiyon hakimiyetini kaybeden araç yaklaşık 5 metrelik su kanalına düştü. Olay sonrasında çok sayıda polis ve itfaiye ekibi olay yerine gelirken, araçtan yaralı olarak çıkartılan 2 bayan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BD-
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