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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Vicdansız sürücü uyuyan köpeğin üzerinden geçti...O anlar kamerada

Vicdansız sürücü uyuyan köpeğin üzerinden geçti...O anlar kamerada

Güvenlik kamerası: jipin köpeği ezdikten sonra durmadan yoluna devam ettiği anlar

( BURSA ) BURSA

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 


- Bursa'da yol kenarında uyuyan köpeğin üzerinden geçen jip sürücüsü güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesinde meydana geldi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, yol kenarında uyuyan köpeğin üzerinden geçen jip sürücüsü durmadan yola devam etti. Yaralı köpeği gören bir işyeri sahibi ise güvenlik kamerasını incelediğinde bir jipin uyuyan köpeğin üzerinden geçtikten sonra durmadan yoluna devam ettiğini belirtti.
Polis ekipleri köpeği ezen araç sürücüsünü arama çalışması başlattı.
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