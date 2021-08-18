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Vefat eden annesinin cenaze namazını kıldırdı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Vefat eden annesinin cenaze namazını kıldırdı

Vefat eden annesinin cenaze namazını kıldırdı

-Taziyelerden görüntüler

Belediye Başkanı İl Başkanları Cenaze Namazı Siyasi Parti Milletvekili 

--Cenaze namazının kılınması
--İbrahim Karaosmanoğlu ve annesi Safiye Karaosmanoğlu'nun fotoğrafları
--Detay

( KOCAELİ ) - Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu’nun acı günü KOCAELİ

- Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu’nun vefat eden annesi Safiye Karaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Vefat eden annesinin cenaze namazını Karaosmanoğlu kıldırdı. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi ve önceki dönem Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun annesi Safiye Karaosmanoğlu (91), geçtiğimiz hafta rahatsızlığı sebebi ile kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dün akşam saatlerinde yaşamını yitiren Safiye Karaosmanoğlu’nun cenazesi, ailesine teslim edildi. Safiye Karaosmanoğlu’nun cenazesi, öğlen namazına müteakiben Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yuvacık Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Annesinin cenaze namazını kıldırdı Cenaze namazına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, çok sayıda milletvekili, siyasi parti il başkanları, ilçe belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Haydar Akar da cenaze namazı öncesinde camiye gelerek taziye dileklerini iletti. Helallik alınmasının ardından Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, annesi Safiye Karaosmanoğlu’nun cenaze namazını kendisi kıldırdı. Cenaze namazının ardından Safiye Karaosmanoğlu’nun cenazesi, Yuvacık Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
(MK-GY
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