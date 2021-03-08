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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Vefa Destek Ekipleri Şehit Annelerinin Ve Öğretmenlerin Kadınlar Günü'nü Kutladı

- Vefa Destek Ekipleri Şehit Annelerinin Ve Öğretmenlerin Kadınlar Günü'nü Kutladı

kutlamadan görüntü

( VAN ) VAN

Şehit Öğretmenler Öğretmen Şehit Anneleri Şehit Aileleri 


8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Erciş Vefa Destek Ekipleri, öğretmenleri ve şehit annelerini unutmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gün dolayısıyla Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu ilçedeki okulları ve şehit ailelerini gezdi. Öğretmenlere ve şehit annelerine çiçek takdiminde bulunan Vefa Grubu, öğretmenlerin ve şehit annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
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