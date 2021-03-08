- Vefa Destek Ekipleri Şehit Annelerinin Ve Öğretmenlerin Kadınlar Günü'nü Kutladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Erciş Vefa Destek Ekipleri, öğretmenleri ve şehit annelerini unutmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gün dolayısıyla Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu ilçedeki okulları ve şehit ailelerini gezdi. Öğretmenlere ve şehit annelerine çiçek takdiminde bulunan Vefa Grubu, öğretmenlerin ve şehit annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
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