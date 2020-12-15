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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Vatandaşa yumruk atan polise soruşturma

Vatandaşa yumruk atan polise soruşturma

Yumruk atma anı(güvenlik kamerası)

( SAMSUN ) - SAMSUN

Polis Polis Memuru Kamera Güvenlik Kamerası Memur 


- Samsun Valiliği, vatandaşa yumruk attığı iddia edilen polis hakkında soruşturma başlattı. Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “12 Aralık 2020 Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasında ilimizde bir polis memurunun vatandaşa yumruk atması olayı ile ilgili adli ve idari soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. (SAM-SLH-NSO-Y)
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