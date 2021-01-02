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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Varto’da Türk Kızılay şubesinden polislere sıcak çorba

Varto’da Türk Kızılay şubesinden polislere sıcak çorba

Kızılay binasından görüntü

Hava Sıcaklığı Yılbaşı Allah Memur Polis Ekipleri 

-Çorba dolduruşundan görüntü
-Gıda poşetlerinden görüntü
-Poşetlerin taşınması görüntü
-Polislere dağıtımı
-Komiser Mustafa Koşan ile röp
-Muhtar Abdulbaki kayaalp röp.
-Kızılay Varto şubesi Başkanı Hamza Sezgin Yonat röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Türk Kızılay’ı, korona virüs tedbirleri kapsamında soğuk havada sokağa çıkma kısıtlaması nöbeti tutan polislere sıcak çorba ve çocuklarına da gıda paketi ikramı yaptı.Türk Kızılay´ı Varto Şube Başkanlığı ve gönüllü ekibi, yılbaşı ve korona virüs tedbirleri kapsamında halk sağlığı için sokağa çıkma kısıtlaması nöbeti tutan polis ekiplerine, sıcak çorba ve çocukları içinde gıda paketi hazırladı. Muş-Varto, Varto-Karlıova ve Varto-Hınıs karayolu üzerindeki uygulama noktaları ve kent merkezinde denetim yapan polisleri tek tek gezen Türk Kızılay'ı ekibi, hijyenik ortamda hazırlanan çorbayı karton kaselerle polislere ikram etti. Polisler, -15 derece soğuk havada kendilerine yapılan ikramdan dolayı Türk Kızılay'ı ekibine teşekkür etti.Türk Kızılay´ı Varto Şubesi Başkanı Hamza Sezgin Yonat, "Yılbaşı ve pandemi sürecinde hava sıcaklığının eksi 15 dereyi bulan soğukta görevi başında olan polis memurlarımıza çeşitli ikramlarda bulunduk. Sıcak çorba, kraker, çikolata gibi ikramlarımız oldu. İnşallah Türk Kızılay´ı, bu ikramlarla polisinin içini ısıtmıştır" dedi.

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