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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
VAN - Hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

VAN - Hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

- Hırsızlık anı güvenlik kamerası - Ele geçirilen çalıntı eşyaların sergilenmesi Van 'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandıVAN (AA) - Van 'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve faili belli olmayan 4 olayla ilgili şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.İncelemelerde olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen O.E, S.K. ve A.A'yı gözaltına alan ekipler, "suç eşyasını satın aldıkları" iddiasıyla M.G. ve İ.K. hakkında da işlem yaptı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.E. ile S.K. tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

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