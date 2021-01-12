Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Van’da ekmeğe zam

- Van’da ekmeğe zam

-Ekmek fırınlarından görüntü

Alışveriş İran Yılbaşı Toplantı 

--Başkan Tuncil'in açıklaması
--Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar ve Kasaplar Odası Başkanı Osman Tuncil, ekmeğe 25 kuruş tutarında bir zam yapıldığını ifade ederek bugünden itibaren ekmeğin 1,5 TL’den satılacağını söyledi.

2019 yılından beri ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satıldığını ifade eden Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar ve Kasaplar Odası Başkanı Osman Tuncil, “2020 başlarında bizden sonraki illerde 210 gram ekmek 1,5 TL olurken, biz bir buçuk yıldan beri ekmeği 1 lira 25 kuruştan satmaya devam ettik. 2019 yılında 80-85 TL olan 50 kilogramlık bir un torbası, bugün 150- 160 TL olmuş. Yine bir koli maya 50-52 iken şimdi 115 TL civarındadır. Yani maliyetlerimizde yüzde 80-90 civarında artış oldu ve esnafımız zarar ediyordu. Bu vesile ile esnafımızla defalarca bir araya gelip toplantılar yaptık. Salgın dönemini de göz önünde bulundurarak zararımızı ne kadara indirebiliriz, nasıl yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk. Yaptığımız hesaplarda maliyetlerimiz 1 lira 63 kuruşa çıktı. 10 kuruşta kar oranımız. Yani ekmeği 1 lira 75 kuruştan satmamız gerekirken, zararımızı bir nebze aşağılara çekerek belli bir süre 210 gram ekmeği 1 lira 50 kuruştan satma kararı aldık. Bakanlık onaylı listelerimiz 22 Aralık’ta geldi ancak biz yılbaşını bekledikten sonra bugünden itibaren uygulamaya koyduk” dedi.
Korona virüs pandemisi nedeniyle sektör olarak zor günler yaşadıklarının altını çizen Tuncil, “Esnaf sanatkarlarımızın tamamı kapalı, çalışanlarımız işsiz ve gözleri elimize bakıyor. Bizlerde çalışanlarımızı mağdur etmeme anlamında vardiyalar yaptık. İki günde bir bile olsa evine ekmek götürsün istedik. Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Aldığımız kredilerin zamanı geldi. İş yerlerimiz kapalı olduğu için borçlarımızı ödeyecek durumda değiliz. Yetkililerden destek paketi bekliyoruz. Bunun yanında dükkan sahiplerimizden de bize yardımcı olmalarını, en azından kiranın bir kısmından vazgeçmelerini istiyoruz. Onlarında geçim kaynağı bu belki ama neticede bir salgın var. Bizler bu kentin ekonomi çarkını döndüren esnafız. Yine Van’ın tek gelir kaynağı, İran ile olan sınır kapılarımızın açık olmasından geçer. Bu konuda valimizle görüştük. Esnafı, turizmcilerin ayağa kalkması için kapının açılmasına ihtiyacımız vardır. Bu salgın döneminde kapının açılmasının esnafın yüzünü güldüreceğini düşünüyorum. Bu anlamda yetkililerin bu konuda desteklerini esirgememelerini istiyoruz” diye konuştu.
(ATL-MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı