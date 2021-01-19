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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Van’da beklenen kar yağışı başladı

Van’da beklenen kar yağışı başladı

Kar Yağışından Görüntü

Tarım Akalan Yılbaşı Yağan Kar Yağışı 

-Cadde'den Görüntü
-İnsanların Yürüyüşünden Görüntü
-Röportaj
-Diğer detaylar

( VAN ) - VAN

- Van kent merkezinde yılbaşından bu yana süren sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 4 ila 5 derece azaldığı Van’da, öğle saatlerinde kent merkezinde etkisini artıran kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Yılbaşından bu yana sıcak havanın etkili olduğu Van’da aralıklarla yağan kar yağışının yüksek kesimlerde daha etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van'ın güney ve kuzeyinde yağışların kuvvetli olması beklendiği belirtilerek, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gün boyunca yer yer pus ve sis hadisesi olacağından dolayı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. Öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışına yakalanan vatandaşlar, 2021 yılında Van'da kar yağışının geç yaşandığını belirtti.
Genel bir kuraklıkla karşı karşıya olduklarını ve kuraklık nedeniyle Van'da karın yağmasının sevindirici olduğunu ifade eden vatandaşlar, yağışın tarım arazilerinin ve yer altı suları açısından önemli olduğunu söylediler. (MSA-Y)
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