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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Vali Öner'den, hafta sonu sıkı pandemi denetimi

Vali Öner'den, hafta sonu sıkı pandemi denetimi

Ardahan valisi Hüseyin Öner'in de katıldığı denetimlerden görüntü

Hafta Sonu Hanlı Hassasiyet 

-Vali Öner'in konuşması
-detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan Valisi Hüseyin Öner, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gerçekleştirilen denetime katıldı.
Korona virüsle mücadele kapsamında, yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ardahan Valisi Hüseyin Öner, tedbirlere yönelik denetim yaptı. Beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ile kısıtlama tedbirlerini denetleyen Vali Öner, kent genelinde ekiplerin aralıksız görev yaptığını söyledi.

Vali Öner, "Genel olarak vatandaşlarımız mazeretleri nedeniyle dışarıda. İşyeri çalışanları da kurallara uymakta. Amacımız bu salgından en kısa sürede kurtulmak. Bu da ancak tedbirlerle mümkün. Kentte durum şu an itibari ile iyi görünüyor. Gözlemlerimiz o yönde. Vaka sayısında düşüşümüz sürüyor. Ciddi bir azalma eğiliminde. Bunu tedbirlerle ve vatandaşımızın hassasiyetiyle devam edeceğiz. Bu konuda anlayış gösteren Ardahanlılara ve emek veren görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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