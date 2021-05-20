Vali Karaloğlu, “Cumhurbaşkanımızın talimatı bizi mutlu etti”

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gencin Diyarbakır için ne gibi planlar yapılacağını sorması ve Diyarbakır için bir tanıtım talep etmesi üzerine Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu arayarak gençler için Diyarbakır gezisi talimatı verdi. Vali Karaloğlu, “Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimatı bizi mutlu etti” dedi.

Diyarbakır’da bal üreticilerine destek programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek soruları yanıtlarken Diyarbakırlı Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini okuyan Yusuf Özkılıç’ın "Diyarbakır ve bölge için daha nasıl yatırımlar olacak? Diyarbakır'ın tanıtımı için bir şeyler istiyoruz" demesi üzerine soruyu yönelten Özkılıç’a yaşını sordu. Aralarında geçen sohbet sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu aradı ve "Diyarbakırlı bir genç bana bir tuzak kurdu ve 'Ben bütün bu arkadaşlarımızı Diyarbakır'da ağırlamak istiyorum.' dedi.

Ben de 'davet senden ağırlamak bizden dedim.' Rehberliği sen yapacaksın, nerede ağırlayacaksak, hangi otelde, bunların planını yap. Sana onların durumunu bildireceğiz, tarihi bildiririz. Nereleri gezdirmek isabetli olur, planını yap, ona göre de inşallah tüm gençlerimizi Diyarbakır'a götürelim" şeklinde talimat verdi. Cumhurbaşkanının talimatları sevindirdi Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız her yıl 19 Mayıs’ta külliyenin içerisindeki Millet Kütüphanesinde gençlerle sohbet programları oluyor. Dünkü sohbet programında 81 vilayetimizden gençlerin bulunduğu sohbet programında Diyarbakırlı bir gencimiz Yusuf Özkılıç kendisi Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini okuyan bir hemşerimiz. Cumhurbaşkanımıza soru sorma sırası kendisine gelince salondaki gençlerimi Diyarbakır’da ağırlamak istiyorum diye davet ediyor. Cumhurbaşkanımızda davet sizden ağırlamak bizden diyerek cevaplıyor ve telefonla bizi arayarak talimatlandırdı. Biz hemen cumhurbaşkanımızın külliyede görevlendirdiği danışmanlarıyla hazırlıklarımıza başlıyoruz. İnşallah o gün sohbette bulunan Türkiye’nin 81 vilayetinde olan gençlerimiz üniversite öğrencisi şuan sınav dönemleri bittikten sonra haziran sonu gibi Diyarbakır’a getireceğiz. Onları berki Mezopotamya’nın Altın Üçgeni çalışmamız olan hem Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin’de gezdirmek istiyoruz. Daha detaylar çıkmadı ama niyetimiz bu inşallah detaylar ortaya çıkınca paylaşacağız. Biz Diyarbakırlılar olarak çok mutlu olduk, cumhurbaşkanımızın böyle bir talimatı bizi şahsen mutlu etti. inşallah gençlerimizi Diyarbakır'da hakkıyla ağırlarız, onlarda kendi memleketlerine gittiklerinde Diyarbakır’da yaşadıkları güzellikleri taşırlar ve Türkiye’de kardeşlik havası da bir katkımız olur” dedi.

(MB-

