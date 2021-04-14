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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Vali Dağlı: “Vaka sayılarını daha iyi hale getireceğiz”

Vali Dağlı: “Vaka sayılarını daha iyi hale getireceğiz”

vali Zülkif Dağlı Alaçam hükümet konağı önünde karşılanması

Belediye Başkanı Kaymakamlık Toplantı Hükümet Konağı Hükümet 

-Hükümet konağına girişi
-Kaymakamlık odasından görüntü
-Yeni Hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulunması
-Vali Zülkif Dağlı konuşması
-Pazar yerini gezmesi

( SAMSUN )- Samsun Valisi Dağlı, kaymakamlarla pandemi değerlendirmesi yaptı SAMSUN

- Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Ramazan'da biraz daha kendi içimize çekileceğiz. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayacağız. Samsun’da dün itibarıyla sayılarımızda çok yüksek olmasa da bir iyileşme var. Bunu daha da iyi hale getireceğiz” dedi.
Vali Zülkif Dağlı, Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs Kaymakamlarıyla bir araya gelerek pandemi ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Vali Dağlı ilk olarak Alaçam ilçesine giderek Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez ile kaymakamlık binasında pandemi ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrası, 8 ay önce inşaatına başlanan yeni yapılan hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu. Ardından ilçe pazarına giden Vali Dağlı, burada esnaflar ile görüştü. Vali Dağlı yaptığı açıklamada, “Kaymakam, belediye başkanı arkadaşlarımızla pandemi ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptık. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız yeni kısıtlamaları açıkladı.
Talimatlarını verdi. Biz de o meyanda bugün akşam 19.00 itibarıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de tedbirleri uygulamaya başlayacağız. Ramazan’da biraz daha kendi içimize çekileceğiz. Biraz daha dikkat edeceğiz. Biraz daha az dışarı çıkacağız. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayacağız. Samsun’da da dün itibarıyla sayılarımızda çok yüksek olmasa da bir iyileşme var. Bunu daha da iyi hale getireceğiz. Vatandaşlarımızın gayretleriyle ve çalışmalarıyla olacak olan bir husus” diye konuştu.
Alaçam’daki incelemelerin ardından Bafra ve 19 İlçe Kaymakamları ile bir araya gelen Vali Dağlı pandemi ile ilgili mücadele kapsamında değerlendirmelerde bulundu.
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