Vali Dağlı, Bafra’da incelemelerde bulundu

-Vali Dağlı ve beraberinde ki heyet Tarım Lisesi bahçesinde bulunan serada incelemelerde bulunurken

-Vali Dağlı örencik mahallesinde ceviz bahçesinde

-İlçe Tarım Ve orman Müdürlüğü mühendisi Muharrem Nas fide dikim ile ilgili bilgilendirme yapması

-Kaymakam Cevdet Türkmen konuşması

-Vali Dağlı ceviz fidesi dikmesi

-Vali Dağlı konuşması



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun’un Bafra ilçesinde bir dizi incelemelerde bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, zeytinciliğin ve cevizin yaygınlaştırılması için bir dizi çalışmalar başlattıklarını söyledi.



Bafra’da Tarım Lisesinde incelemelerde bulunan Vali Dağlı, okul müdürü Vedat Demir’den okulun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Okul müdürü Demir, "Elmas" markasıyla ürettikleri domates turşusu, domates salçası, elma sirkesi ve elma pekmeziyle marka olma yolundaki çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Buradan Örencik Mahallesi'ne geçen Vali Dağlı’ya, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisi Muharrem Nas, 4 dönüm arazi üzerine dikilen ceviz bahçesinde, ceviz dikimi ve çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmenin ardından Vali Dağlı, ceviz fidesi dikti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kaymakam Cevdet Türkmen, “Çiftçilerimize ceviz, badem, fındık, antep fıstığı gibi meyveler dağıttık. Cevizde Bafra için stratejik bir ürün çünkü lokulumuz var. Cevizden imal ediliyor. O yüzden ceviz üretimini arttırmamız gerekiyor. Tarım müdürlüğümüz bu konuda büyük gayretler gösterdi" şeklinde konuştu.

Vali Zülkif Dağlı, “Bafra çok önemli tarım ilçemiz. Bu manada tarımı nasıl moderne yapabiliriz, nasıl yerli katma değeri yüksek olan ürünleri ilçemize kazandırabiliriz. Bu manada bir çalışma yapıyoruz. Tabi burada zeytinin önemini biliyoruz. Cevizin önemini biliyoruz. Bunlarla ilgili bir çalışma başlattık. Zeytinciliğin ve cevizin yaygınlaştırılması bunlarla ilgili çalışıyoruz. Tarım lisemizi de ziyaret ettik. Tarım lisemizi yeni bir konseptle yapılandırmayla yeni bir anlayış koyacağız. Burayı da fiziki bakımdan değil burada ki yönetim modeliyle, modernize edilmesiyle öğrencilerimizin buraya kazandırılmasıyla ilgili çalışma modeli üzerinde duruyoruz. Bunuda hayata geçirdiğimizde hep birlikte görmüş olacağız“ dedi.

Ceviz bahçesini oluşturan Örencik Mahallesi Muhtarı Şaban Kurt, “Burası atıl dikenlik bir yerdi. Bu sene burayı düzeltip ceviz ektik. Sayın valim, milletvekilimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız geldi. Onları gördük daha da teşviktendik. Bunun devamının geleceğini inanıyorum. 4 dönüm arazide 66 ağaç diktim. Hayırlısıyla büyümesini bekleyeceğiz” diye konuştu.

Vali Dağlı'ya, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu eşlik etti.



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