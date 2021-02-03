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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret

Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret

Vali Akbıyık'ın gelişi

Şehit Şehit Aileleri Terör Örgütü Teröristler Şehit Ailesi 

- Karşılanması
- Şehit aileleri ile sohbet
- Hediyelerin verilmesi
- ailelerden detaylar
- şehit çocukları ile ilgilenmesi
- Valinin konuşması
- Başka şehit ailesini ziyaret

( HAKKARİ ) - HAKKARİ

- Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Vali Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık’a; İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, ilk olarak 1995 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Sait Demir'in Dağgöl Mahallesi’ndeki evine geçti. Burada şehidin eşi, çocukları ve torunlarıyla sohbet eden Akbıyık; çocuklara oyuncak, şehidin eşine ise bayrak ve Kur’an-Kerim hediye etti. Vali Akbıyık, daha sonra 1993 yılında Hakkari’nin Üzümcü köyünde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Mehmet Yılmaz'ı Yeni Mahalle’de bulunan ailesini ziyaret etti. Burada şehidin eşi ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Vali Akbıyık ve beraberindekiler, onlara da çeşitli hediyeler verdi. Vali Akbıyık; vali yardımcılarının, kaymakamların, kurum amirlerinin ve kendilerinin şehit, gazi ve maddi durumu olmayan aileleri düzenli bir şekilde ziyaret ettiğini söyledi.

(FT-MSA-Y)
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