-Öldürülen Azra'nın halası Mine Haytaoğlu ile röportaj



( OSMANİYE ) Vahşice öldürülen Azra'nın halası konuştu " kadına karşı şiddetle mücadele ederken kendi bu yolda gitti" OSMANİYE



- Antalya'da tecavüze uğradıktan sonra cesedi parçalara ayrılarak öldürülen gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ki baba ocağı yasa büründü. Antalya'da gazetecilik bölümünde üniversite öğrencisi olan ve 4 gündür kayıp olarak aranan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayete kurban gittiği ve cesedinin parçalara ayrılarak ormanlık alana gömüldüğü haberinin alınmasından sonra memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ki baba ocağında taziye evi kuruldu . Azra'nın kadına şiddete mücadele ettiğini ancak kendisinin bu yolda öldüğünü belirten halası Mine Haytaoğlu gözyaşları içerisinde Azra'yı anlatarak "Arza gülüm solacak bir çiçek değildi. Hayatının baharında soldurdular . Allah onları kahretsin. Kadına insana karşı şiddete mücadele ederken kendi bu yolda gitti. Bizim acımızı görün bunlar cezasız kalmasın bunu bu şekilde bırakmayın" dedi.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi yapılacak işlemlerin ardından Kadirli ilçesinde toprağa verilecek (SLÇ-

