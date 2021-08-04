Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi

Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi

Cenaze namazının kılınışı

Genç Kız Başsağlığı İletişim Cenaze Aracı Üniversite Öğrencisi 

-Cenazenin kaldırılması
-Cenazenin cenaze aracına konulması
-Mezarlıktan detay görüntü
-Mezarın üzerinr Türk Bayrağı örtülmesi
-Genel ve detay görüntüler

( OSMANİYE )- Antalya’da cinayete kurban giden Azra Gülendam Haytaoğlu memleketi Kadirli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı OSMANİYE

- Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan ve cesedi parçalanmış şekilde ormanda bulunan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülemdam Haytaoğlu, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.
Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Hatyaoğlu'nun cenazesi, tören için Dervişpaşa Mahallesinde bulunan eski Dervişpaşa Ortaokulu bahçesine getirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, baba Mustafa Haytaoğlu'na başsağlığı diledi, onu teskin etmeye çalıştı. Üzerine Türk bayrağı örtülen tabuta, ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi kardeşi için mezuniyet cübbesi serdi. Cenaze namazının ardından genç kızın naaşı, Durmuşsofular köyündeki mezarlıkta defnedildi. Cenaze törenine Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve Azra'nın yakınları ile kalabalık bir topluluk katıldı.
Antalya’da gazetecilik bölümünde üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cesedi kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda parçalanmış şekilde bulunmuş, olayla Antalya’da yaşayan 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan isimli kişi tutuklanmıştı. (SLÇ-
İlgili Foto Galeriler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı