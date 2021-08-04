Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi

-Cenazenin kaldırılması

-Cenazenin cenaze aracına konulması

-Mezarlıktan detay görüntü

-Mezarın üzerinr Türk Bayrağı örtülmesi

-Genel ve detay görüntüler



( OSMANİYE )- Antalya’da cinayete kurban giden Azra Gülendam Haytaoğlu memleketi Kadirli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı OSMANİYE



- Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan ve cesedi parçalanmış şekilde ormanda bulunan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülemdam Haytaoğlu, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Hatyaoğlu'nun cenazesi, tören için Dervişpaşa Mahallesinde bulunan eski Dervişpaşa Ortaokulu bahçesine getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, baba Mustafa Haytaoğlu'na başsağlığı diledi, onu teskin etmeye çalıştı. Üzerine Türk bayrağı örtülen tabuta, ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi kardeşi için mezuniyet cübbesi serdi. Cenaze namazının ardından genç kızın naaşı, Durmuşsofular köyündeki mezarlıkta defnedildi. Cenaze törenine Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve Azra'nın yakınları ile kalabalık bir topluluk katıldı.

Antalya’da gazetecilik bölümünde üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cesedi kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda parçalanmış şekilde bulunmuş, olayla Antalya’da yaşayan 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan isimli kişi tutuklanmıştı. (SLÇ-

