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Üzerine cam blok devrilen camcı ölümden döndü
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Üzerine cam blok devrilen camcı ölümden döndü

Üzerine cam blok devrilen camcı ölümden döndü

Tokat'ta cam blokların camının üzerine devrildiği an (güvenlik kamerası)

Kamera Güvenlik Kamerası Osmanpaşa Altın Sağlık Ekipleri 

-Kamyonetten yere devrilerek kırılan camlar
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yapması
-Esnaflarla röp.

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta kamyonetten indirilirken kayan cam bloğun altında kalan camcı ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Sanayi Sitesi'ndeki bir camcı da meydana geldi. Dursun Gökbaş (38) iş yerine pikapla getirilen camları indirmeye başladı.
Araçtan indirilmeye çalışılan cam blok bir anda kayarak Gökbaş’ın üzerine devrildi. Cam bloğunun altında kalan şahıs çevreden koşan vatandaşları yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından camcı ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Gökbaş’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, başından ve gözünden yaralandığı öğrenildi. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı Cam blokların Gökbaş’ın üzerine devrildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasın yansıdı. Görüntülerde camların devrilmesi ve çevredekilerin olay yerine koşma anı yer aldı. Kaza sonrası arkadaşlarının kurtarılmasına yardım esnaflar yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı iş yeri önünde çalışma yaptı. Polis ekipleri inceleme başlattı. (Nİ-OE
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