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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Adliyeye çıkarılan zanlılardan görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin Savcılık Sorgusu Pompalı Tüfek 

-Adliyeden dış plan detay

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da 5 mahallede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde Selçuklu, Karşıyaka, Hasan Karaağaç, Osmangazi ve Yunus Emre mahallelerinde 4 ev ve bir iş yerine baskın düzenledi.
Baskında yapılan aramalarda satışa hazır 8 paket halinde toplam 10.12 gram metamfetamin, 3 adet ecstaxy hap, 1 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile bu silahlara ait mermiler ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.Ç., R.A., M.Ç.K. ve ismi öğrenilemeyen iki kişi olmak üzere toplam 5 kişi adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlaması ile adliyeye çıkarılan şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.
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