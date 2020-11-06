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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - MUĞLA

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - MUĞLA

- Adliye binası - Zanlıların görüntüsü - Tutuklanan zanlıların adliyeden ayrılışı Muğla 'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandıMUĞLA (AA) - Muğla 'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, üniversite öğrencisi H.Ç. ile bir iş yerinde garsonluk yapan M.A. ve S.A'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Akalan Üniversite Öğrencisi 

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