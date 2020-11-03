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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Uykuda depreme yakalanan çocuğunu böyle korudu

- Uykuda depreme yakalanan çocuğunu böyle korudu

güvenlik kamerası görüntüsü

( İZMİR )- İzmir’de depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı- Deprem sırasında çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alan vefakar anne;- “Hiçbir şey yok tamam kuzum tamam” İZMİR

Deprem Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Çalışan Anne 


- İzmir’de depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. İzmir’de 6.6 şiddetinde meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Buca ilçesinde deprem sırasında bir annenin çocuğunu korumaya çalıştığı görülürken, depremin şiddetini gözler önüne seren anlar evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Anne evladını böyle korudu Deprem anında odaya giren anne, hemen çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alıyor. Çorumlu olduğu öğrenilen anne ve çocuğun, görüntülerde yaşadığı şok yüzlerine yansıyor. Beşik gibi sallanan evde çocuğuna sımsıkı sarılan anne, “Gel hiç birşey yok. Tamam kuzum. Tamam” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Çocuğuyla birlikte deprem sona erdikten sonra odadan dışarıya doğru yöneliyor. (MMY-BÖ)
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