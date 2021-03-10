Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

Camiye getirilmesi

Hastane Cenaze Kalp Krizi Gözyaşı Sinema Filmi 

-Eşinin ve kızının ağlaması
-Namaz kılınması
-Röportajlar
-Tabut başına gelinmesi
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

-. Törende Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı ve kızı Pelin Öztekin tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 62 yaşındaki oyuncu Rasim Öztekin'nin cenazesi, Ses Sineması'nda düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Cami'ine getirildi.
Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ünlü oyuncular Şoray uzun, Ahmet Mümtaz Taylan, Ceyhun Fersoy da katıldı.
Törende Esra Kazancıbaşı ve Pelin Öztekin tabutun başında gözyaşı döktü. "Bunun sinema filminin bir sahnesi olduğunu düşünüyorum" Törende konuşan oyuncu Ceyhun Fersoy, “Bunun sinema filminin bir sahnesi olduğunu düşünüyorum. İçeri girerken de Mandıra Filozofu'nda bir sahne çekilmişti, Rasim abinin bir sahnesi vardı burada. Kabullenemeyeceğiz” ifadelerini kullandı. “Evladı emanetimizdir” Ahmet Mümtaz Taylan ise, “Ağır kayıplar karşısında söylenecek hiç bir şey yok. Rasim Öztekin sadece iyi bir sanatçı, usta bir sanatçı değil, sevilen bir insandı. Evladı emanetimizdir. Acısını paylaşmaya çalışacağız. Herkesin başı sağ olsun” diye konuştu.
Öztekin'in cenazesi törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığında defnedildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tolga Çevik kızı ile aynı filmde buluştuTolga Çevik kızı ile aynı filmde buluştu
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Evde kendi imkanlarınızla sinema keyfiEvde kendi imkanlarınızla sinema keyfi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement