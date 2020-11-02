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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Üst geçidi kullanmayan kadının feci ölümü

Üst geçidi kullanmayan kadının feci ölümü

Yaşlı çiftin dolmuştan inmesi

Yaşlı Kadın Hastane Toplu Taşıma Toplu Taşıma Aracı Güvenlik Kamerası 

-Karşıya geçmek için hamle yapmaları
-Yaşlı kadına minibüsün çarpması ve yerde sürüklenmesi
-Kocasının arkasından koşması
-Vatandaşların koşması
-Polisin gelmesi ambulansın gelmesi
-Olay yerinden görüntü
-Üst geçidin görüntüsü
-Kaza yerinin görüntüsü

( ADANA )- Adana’da toplu taşıma aracından eşiyle birlikte indikten sonra 20 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayan yaşlı kadın, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti- Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı ADANA

- Adana’da toplu taşıma aracından eşiyle birlikte indikten sonra 20 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayan yaşlı kadın, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesi, Fevizpaşa Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Aliye Yılmaz (71) eşiyle birlikte toplu taşıma aracından indi. Yılmaz daha sonra 20 metre yakınındaki üst geçidi kullanarak karşıya geçmek yerine Adana’da trafiğin en yoğun olduğu D-400 karayolundan yolun karşısına geçmek istedi. Ancak yaşlı kadın, minibüsün çarpması sonucu metrelerce yerde sürüklendi. Yaşlı kadının kocası ise gözü önünde yerde sürüklenen eşinin arkasından koştu. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Minibüs sürücüsü M.A. gözaltına aldı. (FKE-
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