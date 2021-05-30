Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Üsküdar’daki çelik kasa hırsızları yakalandı

Üsküdar’daki çelik kasa hırsızları yakalandı

Evde çelik kasa aradığı anlar

Akalan Güvenlik Kamerası Ormanlı Hırsız Polis Ekipleri 

-Evin içinde dolaşması
-Araçla uzaklaşması
-Adliyeye götürülmeleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Üsküdar'da girdikleri evdeki çelik kasayı çalan şüpheliler ormanlık alanda kasayı patlatıp içerisinde bulunan yaklaşık 98 bin lira para ve altın ile ortadan kayboldu. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası şüpheliler Avcılar’daki saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Üsküdar Ferah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. ve A.Ç. isimli şüpheli şahıslar hırsızlık için girdikleri evde, içerisinde 84 bin Türk Lirası, 2 bin dolar para ile bir miktar altınların yer aldığı kasayı çalarak kiraladıkları araçla ortadan kayboldu. Yaşanan hırsızlık olayını fark eden ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışmalara başlayan polis ekipleri şüphelileri, inceledikleri 84 güvenlik kamerası sonrası Avcılar'da saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı. Öte yandan şüphelilerin evden çaldıkları kasayı ormanlık alana götürüp, patlattıkları ortaya çıkarken, şüpheli şahısların geçtiğimiz aylarda Eyüp Sultan ve Bağcılar'da yaşanan 'Evden hırsızlık' ve 'Kasten yaralama' suçlarının da failleri olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Y. ve A.Ç. mahkemeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement