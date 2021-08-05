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Üsküdar'da gece vakti kamyonet hırsızlığı kamerada
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Üsküdar'da gece vakti kamyonet hırsızlığı kamerada

Üsküdar'da gece vakti kamyonet hırsızlığı kamerada

kadıköy klasörde

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Allah Hırsız 

-kamyonetle kaçma anı
-olay yerinden detay
-kamyonet sahibi röp

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Üsküdar’da park halinde bulunan bir kamyonet, gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca kilidi kırılarak çalındı. Polis, çalınan kamyonetin bulunması için çalışma başlattı. Hırsız ya da hırsızların çaldıkları kamyonetler kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 3 Ağustos’ta Üsküdar Cumhuriyet Mahallesinde saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erkan Durdağ isimli vatandaşa ait Hyundai marka 34 AP 8953 plakalı kamyonet park halindeyken kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından kilidi kırılarak çalındı. Kamyoneti işleri için kullandıklarını ifade eden Durdağ, "Elimiz ayağımız her şeyimiz gitti yani. Ekmek teknemiz o bizim" dedi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kamyoneti çalınan esnaf Erkan Durdağ, ”Araba ustadaydı burada. Ustanın evi burası zaten. Buraya park etmiş. Gece saat 04:40’da hırsız arabayı alıp gitmiş. Elimiz ayağımız her şeyimiz gitti yani. Ekmek teknemiz o bizim, o olmadan hiçbir iş yapamıyoruz. Adam aldı gitti kendi arabası gibi binmiş basmış gitmiş. Sağ olsun polis arkadaşlar çok ilgilendi. Yardımcı oldular baktılar. Bekliyoruz bakalım. Ne olacak bilmiyorum. Sabah saat 07:00’da geldik buraya işe gideceğiz araba yok. Karşı binada kamera görüntüleri var. Polis arkadaşlar geldi oradan görüntüleri aldılar. Bundan sonrası bizde dediler. Adım adım kameralarla MOBESE'lerle onu takip edip bir şekilde artık bulacağız dediler inşallah bulunur” dedi.
Öte yandan hırsız ya da hırsızların çaldıkları kamyonetle kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (CGK-
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