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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Üsküdar'da 35 bin lira karşılığında ağaçları kestiler...O anlar kamerada

Üsküdar'da 35 bin lira karşılığında ağaçları kestiler...O anlar kamerada

Güvenlik kamerası

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-Emniyetten çıkış
-Detay

( İSTANBUL )- Üsküdar'da 35 bin lira için ağaçları kesen 6 kişiye gözaltı İSTANBUL

- Üsküdar Sahil'de izinsiz olarak ağaç kestiği tespit edilen 6 kişi polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan şüpheliler, D.C. isimli şahsın kendilerine 35 bin lira karşılığında ağaçları kesmelerini istediğini belirtti.
Üsküdar 'da geçtiğimiz günlerde Salacak Sahil'de bulunan ağaçları gece saatlerinde izinsiz bir şekilde kesen şahıslar, polis ekiplerinin yaptığı güvenlik kamerası incelemesi sonrası tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler konuyla ilişkisi olduğu tespit edilen, S.Ç., O.Ö., Ş.Ç., D.Ç., V.Ç. ve Ö.Ö. isimleri şahısları yakalayarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, D.Ç. isimli şahsın ağaçları kesmeleri karşılığında kendilerine toplamda 35 bin lira ödeme yaptığını iddia etti. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi (MB-
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