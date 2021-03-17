Ünlü sanatçılar Şanlıurfa’da buluştu

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( ŞANLIURFA )- Uluslararası Doğu Ödülleri sahiplerini buldu ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da ilk kez düzenlenen “2021 Uluslararası Doğu Ödülleri” töreninde bir araya gelen ünlü sanatçılar, performanslarıyla geceyi renklendirdi.Şanlıurfa’da ilk kez düzenlenen “2021 Uluslararası Doğu Ödülleri” sahiplerini buldu. Sanat, iş ve medya dünyasından ünlü isimlerin buluştuğu gecede ödüller sahiplerine verildi.

Enes Furkan Bilgiçli ve Ebru Özkan’ın organizatörlüğünü yaptığı gece, bir otelde pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşti. Geceye Türkiye’nin dört bir yanından katılan konuklara maske, mesafe ve hijyen kuralları zaman zaman anonslar şeklinde yapılarak korona virüse dikkat çekildi.Ünlü sanatçı Tuğba Özay’ın ve Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde çok sayıda siyasetçi, iş insanı, basın yayın grupları, belediye başkanları ve sanatçılar ödüllerine kavuştu. Şanlıurfa’da ilk kez uluslararası çapta düzenlenen programa, Mahmut Tuncer, Latif Doğan ve Aynur Haşhaş, türküleriyle damga vurdu. Birbirinden güzel eserlerini seslendiren sanatçılara, konuklar da alkışlarıyla eşlik etti. Gecede, duayenlerin yanı sıra en çok dinlenen sanatçılar Yasin Aydın, Ahsen Almaz, Tuğba Ünal, Rabia, Demetelloo, Fatih Bulut, Fundyy de ödüllere layık görüldü.

İHA’ya yılın muhabiri ödülüDoğu bölgesinde bir ilk olan “2021 Uluslararası Doğu Ödülleri” gecesinde İhlas Haber Ajansı



Muhabiri Bekir Şeyhanlı da ödüle layık görüldü.

İHA Muhabiri Şeyhanlı, ödülünü sahada çalışan tüm gazeteciler adına aldığını belirtti.





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